Коррупция и уклонение от армии: руководитель следственного комитета рассказал о работе в 2020 году

В Казани находится 384 военный следственный отдел Следственного комитета РФ. Он рассматривает деятельность о коррупционных преступлениях, а также уголовных делах в отношении военнослужащих на территории Татарстана, Марий Эл и Чувашии.

Мы поговорили с руководителем этого отдела – подполковником юстиции Салаповым Александром Павловичем, и узнали о результатах работы за 2020 год, а также предстоящих планах.

Салапов Александр Павлович

-Каких результатов достиг 384 военный следственный отдел в минувшем году?

- В 2020 году коллектив военного следственного отдела осуществлял работу по расследованию преступлений различных категорий, которые были совершены на территории Татарстана, Марий Эл и Чувашской Республики.

Наибольшее внимание уделялось работе по противодействию коррупционным преступлениям в войсках, учреждениях и организациях. Эти преступления военный следственный отдел эффективно раскрывал совместно с органами военной прокуратуры и органами безопасности в войсках.

В производстве отдела находилось 10 уголовных дел, связанных с коррупцией. Кроме того, больше внимание уделялось работе по возмещению ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений. В прошлом году по оконченным уголовным делам ущерб составил 2 343 500 руб., который был полностью возмещен. Также на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму 4 785 400 руб. Таким образом причиненный ущерб был полностью возмещён.

- Расскажите о наиболее актуальных уголовных делах, расследованных в 384 ВСО СК России и рассмотренных в 2020 году в суде?

- Среди наиболее актуальных уголовных дел, рассмотренных судом в 2020 году, можно отметить два:

1. Уголовное дело о в отношении группы сообщников: сотрудника военного комиссариата Республики Марий Эл Дмитрия [здесь и далее имена героев изменены прим.ред.], сотрудника ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» Кирилла, и гражданина Сергея.

В ноябре 2014 года в Йошкар-Оле Дмитрий получил от Сергея, отца Александра, взятку в размере - 150 000 рублей. Кирилл должен был внести фиктивные сведения о состоянии здоровья призывника Александра, чтобы его не призвали на военную службу. В результате Александр получил военный билет с отметкой об освобождении от призыва в армию.

Другое дело, в которым были замешаны сотрудники военного комиссариата, произошло в апреле 2018 года в Йошкар-Оле. Дмитрий и Кирилл получили от семьи Мухиных, взятку в размере 200 000 рублей за похожее преступление: нужно было внести в медицинские сведения призывника ложные показания для того, чтобы его освободили от службы в армии. В итоге Мухин получил лишь отсрочку от призыва, но Дмитрий и Кирилл денежные средства не вернули.

При расследовании следствие столкнулось с рядом сложностей: преступления были совершены больше года назад, и следствию не хватало улик. Однако, благодаря грамотно спланированным действиям всё же удалось получить доказательства. В итоге 28 августа 2020 года Йошкар-Олинским городским судом был вынесен обвинительный приговор, согласно которому:

Сотрудник военного комиссариата Республики Марий Эл осуждён за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 1 500 000 рублей, без ограничения свободы и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Сотрудника ГБУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер» осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 900 000 рублей, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

Сергей осуждён за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет без штрафа и ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В ходе предварительного следствия в обеспечение возможной конфискации имущества, а также исполнения судом наказания наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 1 250 000 рублей.

2. Уголовное дело в отношении бывших сотрудников Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища (Казанского ВТККУ) Михаила и Геннадия.

С марта по октябрь 2019 года Михаил и Геннадий обещали трём гражданам распределить их родственников после окончания учебы в танковом училище таким образом, чтобы они попали в определенные воинские части. Хотя у Михаила и Геннадия даже не было реальных полномочий на это. В итоге, получив взятку в 34 000 рублей, сотрудники Казанского ВТККУ, не приняв никаких действий по решению вопроса, просто похитили деньги.

Кроме того, в сентябре 2019 года Михаил при пособничестве Геннадия, пообещал Григорию оказать помощь в поступлении на военную службу по контракту в Казанское ВТККУ, не имея для этого реальных полномочий. Ситуация окончилась похожим образом – Михаил и Геннадий не решили вопрос, а просто забрали деньги.

Основная сложность расследования этого уголовного дела заключалась в том, что основные следственные действия необходимо было провести в первую неделю следствия. То есть до даты распределения основных свидетелей из Казанского ВТККУ к новому месту службы.

На первом этапе расследования уголовного дела следствие столкнулось с рядом сложностей: трудно доказать вину конкретно Михаила и Геннадия, сам факт совершения преступления, а также в связи с активным противодействием в сборе доказательств со стороны обвиняемых.

В результате грамотно спланированной и проведенной работе в первые дни следствия активное противодействие со стороны Михаила и Геннадия было преодолено, а доказательств по уголовному делу получено достаточно для вынесения судом обвинительного приговора, которое вступило в законную силу.

Так, суд признал подсудимого Михаила виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, со штрафом в размере 120 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Геннадий признан судом виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 100 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В ходе следствия на имущество бывших сотрудников Казанского ВТККУ был наложен арест на общую сумму 2 862 085 рублей.

- Как вы считаете, почему в войсках совершаются коррупционные преступления?

- Основной причиной коррупционных преступлений служит чувство безнаказанности и вседозволенности должностных лиц. Оно формируется, когда человек уже достаточно длительное время проходит службу в одном гарнизоне на руководящих должностях. Эти негативные факторы преодолеваются тщательной профилактической работой контрольно-ревизионных органов, всесторонним и качественным расследованием уголовных дел и помощью общества в изобличении правонарушителей.

- Нашей редакцией ранее уже размещались пресс-релизы о совершенных военнослужащими преступлений. Как правило, они были связаны с тем, что военные незаконно присваивали себе звание «прапорщик» (на основании ложного диплома), и тем самым получали выплаты от государства. Можете ли Вы поподробнее рассказать о работе по данному направлению?

-Да, мы расследовали такие дела. Эти преступления, квалифицируются по ст. 159 УК РФ и относятся к преступлениям экономической направленности, поскольку причиняют материальный ущерб государству.

Такие противоправные действия, как правило, носят длительный характер и оканчиваются лишь после пресечения незаконного получения выплат. То есть военнослужащий, мог незаконно получить по подложному диплому воинское звание «прапорщик», например в 2000 году, и начать получать выплаты за это звание вплоть до 2020 года, пока его не раскрыли. Таким образом, преступление длилось 20 лет, а все полученные выплаты в виде разницы между законным и незаконно присвоенным воинским званием суммируются и образуют общий ущерб государству.

В прошлом году нашим отделом во взаимодействии с органами безопасности и военными комиссариатами было выявлено 7 таких преступлений. При этом на стадии расследования уголовного дела причиненный ущерб военнослужащими, совершившими данные преступления, возмещался в полном объеме.

- Скажите, пожалуйста, как часто военнослужащими совершаются преступления, связанные с уклонением от прохождения военной службы?

- За последние годы за воинскими частями 384 ВСО СК России территории, не учтено ни одного такого преступления, предусмотренного ст.ст. 337-338 УК РФ.

Однако мы провели работу по выявлению военнослужащих, которые совершали такие преступления в воинских частях других гарнизонов.

Так, в 2020 году удалось установить 4 факта латентной преступности в войсках, связанных с уклонением от прохождения военной службы. Были установлены местонахождение всех четырех военнослужащих, совершивших данные преступления. В их отношении были возбуждены уголовные дела, и после рассмотрения судом – вынесены обвинительные приговоры. При этом по сокрытию командованием названных преступлений соответствующие материалы проверки направлены по подследственности в военные следственные органы других гарнизонов по месту дислокации воинской части.

Кроме того, в 2020 удалось установить местонахождение военнослужащего Александра по призыву в части 08275, который впервые совершил уклонение от прохождения военной службы в 2003 году. В 2008 и 2014 годах Александра находили, но ему удавалось избежать наказания, скрывшись от органов следствия.

В 2020 году Александр был задержан сотрудниками полиции, после чего доставлен в 384 ВСО СК России, где его заключили под стражу. Казанский гарнизонный военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием в колонии-поселении.

- Имеются ли у вас какие-нибудь рекомендации военнослужащим, которые уклоняются от прохождения военной службы?

- Да, конечно. Военнослужащие, которые отклоняются от армии, могут обратиться в наш отдел, который осуществляет прием военнослужащих, уклоняющихся от армии. Он находится по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 20.

Добровольное обращение может быть расценено в качестве явки с повинной, и смягчить наказание за совершенное преступление.

Добровольно обращаясь в 384 ВСО СК России, человек узаконивает свое нахождение вне сферы воинских правоотношений. После чего в его отношении принимаются меры к установлению всех обстоятельств неявки на службу, а также причин его совершения.

В случае, если неявка на службу явилась стечением тяжких обстоятельств, то в соответствии с примечанием к ст.ст. 337, 338 УК РФ данное лицо может быть освобождено от уголовной ответственности за уклонение от прохождения военной службы.

-Чтобы вы хотели еще отметить в завершение нашего интервью?

-Хотелось бы отметить, что всестороннее и эффективное выявление преступлений возможно лишь в активном взаимодействии с общественностью, общественными организациями, в том числе комитетом солдатских матерей, средствами массовой информации, командованием воинских частей, сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

В связи с этим я от лица своих сотрудников выражаю признательность всем этим людям за уже проделанную работу и надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

В предстоящем году приоритетными направлениями деятельности 384 ВСО СК России по-прежнему останутся выявление и расследование преступлений коррупционной направленности, экономические преступления, а также преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств в воинских коллективах.