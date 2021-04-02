«Даешь интернет в деревни и села»: популярный казанский блогер провел необычный пикет

Акция приурочена к старту на ТНТ нового сезона комедийного сериала «Жуки»

На днях в самом центре Казани знаменитый эпатажный блогер Алмаз Шаймарданов (известный в Instagram как @brulik) погрузился в садовую бочку, наполненную яблоками, и поднял над головой табличку со слоганом «Даешь интернет в деревни и села».

Как оказалось, это совсем не шутка: блогер в точности воспроизвел сцену из сериала «Жуки» с участием актера Максима Лагашкина, чтобы привлечь внимание россиян к серьезной проблеме отсутствия интернета в деревнях и селах. Акция перекликается с сюжетом сериала «Жуки», в котором трое айтишников из Москвы попали на альтернативную службу в деревню под Саратовом. Здесь им предстоит не только работать в деревенской школе, на почте и ферме, но и продолжить дело своей жизни – разработку революционного мобильного приложения для знакомств. Однако в первый же день парни сталкиваются с тем, что в Жуках нет интернета, и придумывают разные способы его настройки.

Акция ТНТ и Шаймарданова попала в яблочко: техническая отсталость маленьких населенных пунктов России – действительно огромная проблема. Этой осенью на всю страну прославилось видеообращение к президенту России студента Омского института, который записал его, забравшись на березу – только здесь ловит интернет в его родной деревне Станкевичи.

Новый сезон «Жуков», в котором герои уже обжились в деревне и готовятся строить целую серверную, стартует на ТНТ 5 апреля в 20.00. Зрителей ждет встреча с любимыми персонажами и знакомство с новыми – например, внезапно нагрянувшей в Жуки дочкой Маслова, а также еще больше безумных приключений и любовных интриг на просторах вечно солнечной русской деревни.