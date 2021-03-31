В Минздраве Татарстана рассказали еще о трех случаях смерти от коронавируса среди жителей республики.

По информации министерства, ковид стал причиной смерти двух женщин 1932 и 1937 годов рождения, также болезнь унесла жизнь мужчины 1964 года рождения. Вирус идентифицирован, причину смерти установили в ходе патологоанатомической экспертизы. Всего в РТ с начала пандемии зарегистрировано 420 подтвержденных случаев смерти от коронавирусной инфекции.

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