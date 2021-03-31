Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" представил свое новое исследование - рейтинг мэров России. За основу брали показатели работы градоначальников за период с января по март 2021 года. В общефедеральном списке на первом месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а второе место занял казанский мэр Ильсур Метшин.

Всего проанализировали работу градоначальников из 88 городов. В пятерку лидеров также попали мэры Тюмени, Салехарда и Ханты-Мансийска. В десятку попал еще один татарстанский мер - Наиль Магдеев. Глава Набережных Челнов расположился на 8 месте общефедерального рейтинга.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В качестве экспертов привлекали респондентов не только узкой специализации, но и людей абсолютно разных с профессиональной точки зрения. Такой состав позволяет сделать результаты исследования наиболее демократичными, наиболее приближенными к мнению «простых людей» с понятной поправкой на большую информированность представителей экспертного сообщества.