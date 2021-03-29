28 марта в 11:55 в Казани произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы Татарстана.

По предварительным данным, на пересечении улиц Беломорская и Центрально-Мариупольская 29-летний водитель машины «Мазда» не уступил дорогу 44-летней женщине, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу и сбил ее.

В результате ДТП женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы затылочной области. Различные ушибы. Ее отвезли в больницу.

К другим новостям:

- В казанском цирке снова инцидент со слонами. Животное напало на сотрудника.

- Опасные игры: на видео попали дети, которые устроили в Казани забавы у промоины на озере Кабан.