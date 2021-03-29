В Казани на видео попали дети, которые устроили смертельно опасные игры на льду озера Кабан прямо у промоины. Трое мальчиков ушли далеко от берега. Очевидцы выложили ролик в местных пабликах.

Создатели ролика подписали его неоднозначно:

"Если ваш ребенок пришел домой мокрый, но довольный, как слон, можете не спрашивать, где он был. А если вдруг его уже давно нет, тогда немедля бегите прочесывать ближайшие водоёмы".

На видео заметно, что дети прекрасно знают о рисках, но продолжают испытывать лед на прочность. Один из мальчиков начинает подпрыгивать прямо на краю промоины. Остальные начинают за ним повторять.