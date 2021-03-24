«Черная метка» для вора в законе: как встретит воля смотрящего по Татарстану Рому Сыча Казанского
24.03.2021, 17:279700prokazan.ru
Что ждет его и Татарстан? Что известно о Сыче?
Криминальный и околокриминальный мир Республики Татарстан ожидает событие: на волю из казанской колонии № 2 на этой неделе выходит единственный в регионе вор в законе Рома Сыч (он же Рома Казанский). Криминальный авторитет провел в ИК-2 полтора года. Сюда он был этапирован из Московской области.
Сыч - один из самых таинственных криминальных авторитетов в России. До сих пор никто не знает, зачем он прибыл в Казань. Говорили, что у него важная миссия, заключающаяся в объединении колоний региона и "держании общака" по справедливости. Но точно причин не знает никто.
Что будет с Татарстаном после освобождения Ромы Казанского? Что будет с самим Сычом? По некоторым данным, его ждет серьезный разговор с республиканским МВД. Будет ли Сыч носить статус вора в законе? Или откажется от него, как это сделали многие другие криминальные авторитеты после принятия "путинского" закона, который для лидеров ОПГ подразумевает за сам факт лидерства 15 лет тюрьмы и штраф в 5 миллионов?
Историческая справка
Роман Сычев (Сыч) прибыл в Казань 31 июля 2019 года. Его определили в СИЗО № 2 ("Монастырь"). Оттуда переправили в ИК№2 отбывать срок. Тут, на улице Производственной, 18, прошли последние полтора года Сыча.
В околокриминальных кругах приезд Сыча восприняли с трепетом и сомнениями. Говорили, что Рома должен определенным образом повлиять на колонии республики и "задать" тут "правильный воровской ход". В последние несколько лет в колониях Татарстана заметно ослабло влияние законников, воровские понятия отступили назад, вот все это и надо было якобы исправить Сычу.
Родился Роман Сычев в 1977 году в Казани. Его юность так или иначе была пропитана бандитской романтикой свирепствовавших тогда в Казани банд "Тяп-Ляп" и "Хади Такташ". Банды были "отмороженные", воровских понятий и кодекса чести не признавали, и молодежь, последовавшая за ними, так или иначе придерживалась этого "беспредельного" пути.
Сыч быстро стал лидером среди молодежи, тогда он входит в казанскую бригаду "восьмовских".
Первый срок Роме дали в 2001 году - за хулиганство. В колонии он познакомится с понятием "воровской ход" и быстро освоил это искусство. Не успев выйти на волю, Сыч снова отправился на зону - уже за разбой в 2005 году. Тогда ему дали 6 лет заключения.
В зоне Сыч вел себя, по воровским меркам, достойно. Стойко держался, умел показать характер. Так он стал признанным уголовным авторитетом. В круге его общения появились влиятельные воры в законе. Именно эти новые друзья и решили, что Татарстану никуда без такого криминального таланта, как Сыч. Ему доверяли, но короновать не спешили.
Коронация
Статус Ромы еще предстоит проверить полицейским после его освобождения. По имеющимся пока данным, коронация Сыча все-таки состоялась в сентябре 2014 года. Сычеву было уже 37 лет - солидный и нетипичный возраст для воровской коронации. Его "крестными отцами" выступили Олег Шишканов (Шишкан), Олег Мухаметшин (Муха), Виктор Панюшин (Пан), Константин Борисов (Костыль) и Сергей Стокозуб. У этих матерых уголовников были свои интересы в Татарстане, и потому Сыча поставили смотрящим.
Получив "корону", Сыч переехал жить в столицу, но это не повлияло на его преступный рейтинг на родине. В Татарстане его авторитет не подвергался сомнению. Местные ОПГ ни одного серьезного дела не начинали без согласования с Сычом.
Дело Сыча
Зимой 2016 года Сычева задержали на трассе М-7. У него при досмотре обнаружили пистолет ТТ, наркотики, поддельный паспорт на чужое имя. Завели уголовное дело, обещающее, что на волю Сыч выйдет ох как нескоро. Но вскоре Сычева освободили решением суда, оправдали по всем обвинениям. Рома вышел на волю. Дотошные журналисты нашли причину оправдательного приговора: начали говорить, что Рома откупился от суда за 40 миллионов рублей.
Пока шумели на эту тему, Сыч тихо "лег на дно". Силовики под давлением прессы, добились начала нового рассмотрения дела. 14 февраля 2017 года Рому решением Орехово-Зуевского суда арестовывают, объявляют в розыск, заочно ему присуждают 3,5 года колонии.
Но ловить Сыча пришлось еще почти полтора года.
Сыча задержали 24 августа 2018 года на Ярославском шоссе. Опять с наркотиками. В итоге в мае 2018 ему дали те самые 3,5 года лишения свободы.
Разговор по душам с МВД
Будет ли говорить с Ромой республиканское МВД и о чем? С этим вопросом мы обратились в пресс-службу. Естественно, там никто пока не представляет, как и о чем говорить с Казанским. Заверили, что работа с ним, как и с любым другим освободившимся заключенным, будет проводиться. Что же стоит за этой по сути дежурной фразой?
"Путинская" статья УК 201 часть 1. Именно с ней Сыча ознакомят в первую очередь, заверил нас собственный источник в правоохранительных органах. А далее Роме придется выбирать: либо он отказывает от титула и теряет свой авторитет в криминальном мире, либо не отказывается, и с гордо поднятой головой топает снова на зону - на этот раз по 201 статье - как лицо, занимающее высшее положение в криминальном мире. Лет на 15 примерно.
А пока Сычу за несколько дней до освобождения полиция отправила своего рода "весточку", чтобы сразу дать понять, что борзеть у него на воле не получится. Наш источник именно так оценил арест Сергея Нейдерова по кличке Нейдер.
24 марта 2021 года за несколько дней до выхода Сыча Нейдера (кстати, криминального ставленника Сыча) арестовали. Предъявили по 201 части 1. По "путинской".
Полицейские установили, что в 2015 году на 59-летнего осужденного возложили неформальный статус «положенца по Татарстану». Тем самым он стал главой преступной иерархии республики не без участия Сычева. Этот статус ему присвоили на «криминальной сходке» авторитетов-уголовников с участием вора в законе Романа Сычева по кличке Сыч Казанский.
После этого Нейдер обязывал подчиняться его указаниям тех, кто имел более низкий криминальный статус, а также назначал «смотрящих» за районами и городами республики. Кроме того, он контролировал поступление денег в «общак» и их распределение, а также имел легальные и нелегальные источники дохода.
Его задержали, во время обыска в его доме обнаружили записи о поступлении денег в «общак», вещи с воровской символикой, пистолет Макарова с патронами к нему, а также несколько телефонов и деньги в российских и иностранных валютах.
Наш источник в правоохранительных органах добавил, что такую явную "весточку" не понять могут только ленивые и глупые, а Сыч Казанский отличается отменным умом и высокими аналитическими способностями. Мы поинтересовались у источника, пожелавшего остаться не названным в данной ситуации, каким может быть вероятный исход этой истории.
- Да сядет он обратно, куда ему деваться? Не откажется от титула, не для того он его ждал так долго. Да и что ему потом делать без титула - ни веса, ни уважения... Так что точно сядет снова уже как вор в законе. Вот и весь разговор. А пока есть время подумать - получил "черную метку" (арест Нейдера - прим. редакции). Предупрежден. А расшаркиваться перед ним никто не будет. Вор, как говорил Высоцкий, должен сидеть в тюрьме.
Народное мнение
В Интернете идут жаркие споры. Одни считают, что Сычу и его "братве" место в тюрьме. Другие защищают криминального авторитета так, словно знакомы лично.
(Пунктуация и орфография авторов сообщений сохранены)
Ромка ты главное не сдавайся никогда, я знаю что ты крепкий и авторитетный человек, а самое главное хитрый и умный. Здоровья тебе крепкого, оставайся таким какой ты есть на самом деле!!!
Во-первых про Ромку советую ничего не кому не говорить плохого, у него здесь есть свои люди и они это читают в любом случае. Во-вторых этот человек никому из вас кто здесь есть ничего не сделал плохого. В-третьих этому человеку ничего не будет ни от кого, его на воле очень влиятельные люди будут встречать и без боя ни один мент просто так не подойдёт к нему чтоб предъявить ему "Вор он или нет?" В-четвертых никакая группировка ему ничего не скажет, т.к. он единственный Вор в Законе в Татарстане, и тем более смотрящий за Татарстаном.
А ты сам то Сыча лично знаешь ? Чего ты так за его судьбу то рубишься ? Какая тебе разница - как он дальше жить будет ? Или ты расстраиваешься , что вот как раз именно у тебя он и не спросит как ему дальше то двигаться ?
Воры заключили негласную договоренность: если их публично или перед камерой спрашивают, являются ли они ворами в законе, они отвечают: «Для вас — нет. А кому надо, тот все знает».
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