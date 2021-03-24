Криминальный и околокриминальный мир Республики Татарстан ожидает событие: на волю из казанской колонии № 2 на этой неделе выходит единственный в регионе вор в законе Рома Сыч (он же Рома Казанский). Криминальный авторитет провел в ИК-2 полтора года. Сюда он был этапирован из Московской области.

Сыч - один из самых таинственных криминальных авторитетов в России. До сих пор никто не знает, зачем он прибыл в Казань. Говорили, что у него важная миссия, заключающаяся в объединении колоний региона и "держании общака" по справедливости. Но точно причин не знает никто.

Что будет с Татарстаном после освобождения Ромы Казанского? Что будет с самим Сычом? По некоторым данным, его ждет серьезный разговор с республиканским МВД. Будет ли Сыч носить статус вора в законе? Или откажется от него, как это сделали многие другие криминальные авторитеты после принятия "путинского" закона, который для лидеров ОПГ подразумевает за сам факт лидерства 15 лет тюрьмы и штраф в 5 миллионов?

Историческая справка

Роман Сычев (Сыч) прибыл в Казань 31 июля 2019 года. Его определили в СИЗО № 2 ("Монастырь"). Оттуда переправили в ИК№2 отбывать срок. Тут, на улице Производственной, 18, прошли последние полтора года Сыча.

В околокриминальных кругах приезд Сыча восприняли с трепетом и сомнениями. Говорили, что Рома должен определенным образом повлиять на колонии республики и "задать" тут "правильный воровской ход". В последние несколько лет в колониях Татарстана заметно ослабло влияние законников, воровские понятия отступили назад, вот все это и надо было якобы исправить Сычу.

Родился Роман Сычев в 1977 году в Казани. Его юность так или иначе была пропитана бандитской романтикой свирепствовавших тогда в Казани банд "Тяп-Ляп" и "Хади Такташ". Банды были "отмороженные", воровских понятий и кодекса чести не признавали, и молодежь, последовавшая за ними, так или иначе придерживалась этого "беспредельного" пути.

Сыч быстро стал лидером среди молодежи, тогда он входит в казанскую бригаду "восьмовских".

Первый срок Роме дали в 2001 году - за хулиганство. В колонии он познакомится с понятием "воровской ход" и быстро освоил это искусство. Не успев выйти на волю, Сыч снова отправился на зону - уже за разбой в 2005 году. Тогда ему дали 6 лет заключения.

В зоне Сыч вел себя, по воровским меркам, достойно. Стойко держался, умел показать характер. Так он стал признанным уголовным авторитетом. В круге его общения появились влиятельные воры в законе. Именно эти новые друзья и решили, что Татарстану никуда без такого криминального таланта, как Сыч. Ему доверяли, но короновать не спешили.

Коронация

Статус Ромы еще предстоит проверить полицейским после его освобождения. По имеющимся пока данным, коронация Сыча все-таки состоялась в сентябре 2014 года. Сычеву было уже 37 лет - солидный и нетипичный возраст для воровской коронации. Его "крестными отцами" выступили Олег Шишканов (Шишкан), Олег Мухаметшин (Муха), Виктор Панюшин (Пан), Константин Борисов (Костыль) и Сергей Стокозуб. У этих матерых уголовников были свои интересы в Татарстане, и потому Сыча поставили смотрящим.

Получив "корону", Сыч переехал жить в столицу, но это не повлияло на его преступный рейтинг на родине. В Татарстане его авторитет не подвергался сомнению. Местные ОПГ ни одного серьезного дела не начинали без согласования с Сычом.

Дело Сыча

Зимой 2016 года Сычева задержали на трассе М-7. У него при досмотре обнаружили пистолет ТТ, наркотики, поддельный паспорт на чужое имя. Завели уголовное дело, обещающее, что на волю Сыч выйдет ох как нескоро. Но вскоре Сычева освободили решением суда, оправдали по всем обвинениям. Рома вышел на волю. Дотошные журналисты нашли причину оправдательного приговора: начали говорить, что Рома откупился от суда за 40 миллионов рублей.