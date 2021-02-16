С 19 февраля ограничат движение на улице Чингиза Айтматова. До 27 апреля будет закрыт проезд по ул.Чингиза Айтматова возле дома №1 и строения №90 б по ул.Юлиуса Фучика. Соответствующее распоряжение подписано в городском исполкоме, передает пресс-служба мэрии.

Сообщается, что ограничения связаны со строительством первого участка второй линии метро от станции "Фучика" до станции "Сахарова".

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