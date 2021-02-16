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Иллюстративное фото ProKazan

В Татарстане женщина пришла к свекру с жалобами на мужа и зарубила его топором

16.02.2021, 20:22 419 3 prokazan.ru

В Буинске вынесли приговор 44-летней женщине по обвинению в убийстве свекра. На процессе установлено, что 23 октября 2020 года подсудимая пришла домой к свекру, чтобы пожаловаться на избиение со стороны своего мужа. Мужчина в ответ пообещал поговорить с сыном и затем попросил женщину закапать ему глазные капли. Подсудимая ушла за лекарством, но вернулась с топором и зарубила им свекра. 

Женщина уже ранее была судима: в 2018 году ее приговорили к 3 годам условного срока за убийство новорожденного ребенка. 

На нынешнем процессе подсудимая полностью признала вину в преступлении. Суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана. 

Напомним, что недавно жителя Татарстана задержали за покушение на убийство сына сожительницы.

Криминал
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комментарии

Горожанин
0
16 февраля 2021
20:36
Навальный во всем виноват
Гараж
0
16 февраля 2021
20:37
Недоразвитие психики. Особенностью данного заболевания является страсть к потрясающим зрелищам и создания ситуации для формирования спектакля.
Горожанин
0
16 февраля 2021
20:59
Есть славные женщины в российских селениях...

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