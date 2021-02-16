В Буинске вынесли приговор 44-летней женщине по обвинению в убийстве свекра. На процессе установлено, что 23 октября 2020 года подсудимая пришла домой к свекру, чтобы пожаловаться на избиение со стороны своего мужа. Мужчина в ответ пообещал поговорить с сыном и затем попросил женщину закапать ему глазные капли. Подсудимая ушла за лекарством, но вернулась с топором и зарубила им свекра.

Женщина уже ранее была судима: в 2018 году ее приговорили к 3 годам условного срока за убийство новорожденного ребенка.

На нынешнем процессе подсудимая полностью признала вину в преступлении. Суд приговорил ее к 6 годам колонии общего режима, передает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, что недавно жителя Татарстана задержали за покушение на убийство сына сожительницы.