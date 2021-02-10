В Арском районе суд вынес приговор 28-летнему местному жителю. Он обвинялся в нарушении ПДД – управляя машиной в состоянии опьянения, сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

«Установлено, что вечером 26 сентября 2020 года подсудимый за рулем машины «Лада-210740» сбил, переходившего дорогу пешехода. Пострадавшего с тяжелыми травмами отвезли в больницу. Как выяснилось позже, обвиняемый уже привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения», - говорится в сообщении.

Мужчина признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,6 года, с лишением прав управления на 2,6 года.

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