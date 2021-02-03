Главный тренер волейбольного клуба ""Зенит из Казани Владимир Алекно покинет своей пост в конце сезона: об этом со ссылкой на вице-президента клуба Ильхама Рахматуллина сообщают РИА "Новости". Команду Алекно покидает по собственному желанию.

"Зенит" Владимир Алекно тренировал с 2008 года. В этот период тренер взял с казанской командой 9 раз становился чемпионом России и 5 раз победил в европейской Лиге Чемпионов. Также Алекно был главным тренером сборной России, в 2012 году взял с ней золото на Олимпийских играх. В прошлом году тренер возглавил сборную Ирана.

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