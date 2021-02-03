В России прошли протесты против решения Симоновского районного суда Москвы о замене Алексею Навальному условного срока на лишение свободы: напомним, что с учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик проведет в колонии 2,5 года.

Наиболее массовыми протесты были в Москве и Петербурге. На улицы столицы вышло несколько тысяч человек. Первоначально штаб Навального планировал собрать людей на Манежной площади, но протестующим собраться там не удалось. Колонна протестующих прошлась по Петровке и Большой Дмитровке. В Питере протестующие собрались в центре города, передает "Медуза".

Несанкционированная акция сопровождалась жесткими задержаниями протестующих и журналистов.

Как сообщает ОВД-Инфо, в связи с акцией вчера было задержано 1408 человек. Единичные задержания были в Набережных Челнах, Ижевске, Омске и других городах.

Напомним, что акция воскресная акция в поддержку политика Алексея Навального в Казани также сопровождалась массовыми задержаниями.