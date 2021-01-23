Кажется ремонт подвижного состава не помог общественному транспорту перестать полыхать. Так, 22 января вечером казанцы сообщили, что в районе ветеринарной академии горел очередной трамвай. Видео опубликовали в сети.

«На ветеринарке трамвай опять горит, только начал», - сказал автор видео.

В комментариях пользователи пошутили, что скоро не на чем будет ездить.

«Зимой скоро на лыжах будем ездить, а летом на велосипедах»

«Это уже не смешно»

«Скоро вообще пешком будем ходить»

«Около Савиново встали трамваи в сторону Меги»

«Обычное явление».

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