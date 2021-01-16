Сильные снегопады, прошедшие по Татарстану в последние дни, возникли из-за южных циклонов с атмосферными фронтами: об этом рассказал профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев. Эксперт отметил, что для зимы это вполне нормальное явление, так как в декабре в Татарстане выпала только половина нормы осадков.

"По данным нашей метеостанции, за январь должно было выпасть 41 мм осадков. С начала месяца до вчерашнего дня выпало 26 мм осадков. Вчерашний снегопад был типичным для нашей местности. Он принес 16 мм снега – это более чем третья часть месячной нормы осадков. Таким образом, месячная норма осадков в Казани уже выполнена. Теперь уже идет с избытком. Но это хорошо, так как осадки необходимы для сельского хозяйства", - передает слова Переведенцева пресс-служба КФУ.

Ученый пояснил, что в республике идут колебания погоды, которые сохранятся и во второй половине января.

Напомним, что синоптики предупредили татарстанцев, что сильные снегопады продолжатся и в выходные.