В ГИБДД Казани водителей предупредили об ухудшении погодных условий в ближайшие два дня. На Татарстан надвигается метель.

«По прогнозам синоптиков 14 и 15 января погода в регионе ожидается снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 16 м/с, на дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов», - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными на дорогах. По возможности не выезжать на трассы, в случае если выехать все-таки необходимо, важно соблюдать безопасную дистанцию, не совершать обгонов и следить за дорожной обстановкой.

По данным сервиса Яндекс погода, 14 января в регионе днем будет -12…−11 градусов, ночью −10…−9 градусов, целый день снег.

15 января, днем −7 градусов, ночью −8 градусов, целый день снег.

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