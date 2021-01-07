В Казани водителя автобуса, решившего проигнорировать правила дородного движения и проехаться на красный сигнал светофора, привлекли к административной ответственности. Об этом передает телеграмм-канал "Еду в Татарстан".

Само правонарушение попало на видео и после разлетелось по социальным сетям. Сотрудники Госавтоинспекции изучили видеоматериал и наложили на нарушившего ПДД штраф.

Жители при этом отмечают в социальных сетях:

"Так они же постоянно на красный пролетают", - пишут они.

"Постоянно автобусы нарушают, и за рулем в основном иностранцы", - добавляют другие.

"Очень часто автобусы летят на красный свет. На 25 тысяч рублей их надо штрафовать, потому что людей возят", - отмечают казанцы.

Напомним, что последнее происшествие с общественным транспортом произошло всего несколько дней назад. 5 января в городе засняли очередной горящий трамвай.