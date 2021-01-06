Вчера, 5 января, на территории Казани было зарегистрировано 165 ДТП. Об этом рассказали в городской Госавтоинспекции.

В трех происшествиях было травмировано три человека. Так, около 20 часов на улице Искра 50-летний водитель "ВАЗ" 14-й-модели сбил 87-летнего пешехода. Он переходил дорогу в неположенном месте, мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. В это же время на Челюскина 39-летняя женщина на "Рено Дастер" врезалась в "Дэу Матиз", а после наехала на стоящий "Форд". Травмы получила 13-летняя пассажирка "Дэу". Около полуночи на улице Воровского мужчина за рулем "ВАЗ-2114" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Киа Рио". В аварии травмы получила 45-летняя женщина.

Всего за прошедшие сутки 781 водитель и 83 пешехода были привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, 11 человек были задержаны пьяными за рулем. Напомним, днем ранее в Казани за сутки было зарегистрировано 129 аварий.