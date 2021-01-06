Волонтер Юлия Хакимова продолжает борьбу с "рабовладельцами", которые заставляют пожилых людей и инвалидов попрошайничать в Казани. После истории с "дядей Сашей", он же Дима, были задержаны двое уроженцев Молдавии, которые заставляли мужчину побираться и зарабатывали на этом. Казанцы начали активно сообщать, где еще стоят "попрошайки", Юлия показала в своем "Инстаграм" попытку задержать одного из них с помощью полицейских.

Волонтер рассказала, что социальные работники на станции метро Яшьлек встретили инвалида, который просил у прохожих деньги. За ним наблюдали двое, похожие внешне на тех, кто держал "в рабстве" безногого инвалида Диму. В личной беседе Юлия и соцработники выяснили, что мужчину привезли с Украины через всю Россию для попрошайничества, своим "хозяевам" он приносит также около 10 тысяч рублей в день.

"Прямо в метро мы решили обратиться к сотрудникам полиции с просьбой принять меры и привлечь к ответственности. Объясню почему к ответственности. Скорее всего, как и у всех остальных, при себе у него не было бы документов и это было бы поводом доставить его в отделение для установления личности. Зная, что на улице за ним смотрят и, как правило, инвалиды все напуганы и те, кто их выставляют, внушают им, что с полицией у них "завязки", а доставление в отдел было бы возможностью поговорить с беднягой. К сожалению, сотрудники полиции не пошли нам на встречу, пытаясь доказать, что за попрошайничество не предусмотрена административная ответственность и на заявлении пришлось настоять. Только вот неувязочка вышла. После того, как те, кто присматривал за инвалидом, подали ему знак в какую сторону уходить, сотрудники полиции дали ему уйти. Вот как-то так и заявление написали, и инвалида не установили", - рассказала Юлия.

Также в своем посте она отметила аккаунты МВД Татарстана, УМВД Казани и прокуратуры РТ. Волонтер надеется, что на ситуацию обратят внимание.

На сообщение Хакимовой в соцсетях горячо отреагировали жители Татарстана. Они написали десятки комментариев с недовольством действиями правоохранителей.

"Где наши власти, почему в хваленой Казани такое творится, страшно за эту женщину, Бог ей в помощь"

"Ну надо жалобу и на таких полицейских писать, а то может и они в доле"

"Тут все схвачено, сразу видно, откаты получают... Татарстан погряз в коррупции"

"Конечно в доле, сейчас после шумихи они временно все перестанут выводить инвалидов на определённый срок, как всё затихнет, опять появятся."

"Фу, позор, полиция, что творится. Таких под суд. Дети милиционеров посмотрят и стыдно будет. Как родители не работают.. Позор, позор. Миниханов, ты куда смотришь, как твои работники работают", - негодуют пользователи соцсетей.