В селе Поспелово Елабужского района пьяный работник пилорамы попытался поджечь кошку: сообщение об этом появились в социальных сетях. По словам автора обращения, к нему обратилась девушка, которая попросила отвезти кошку в ветеринарную клинику. Она рассказала, что животное в печь закинул нетрезвый мужчина. Животное вытащили из огня другие рабочие, но кошка получила множество ожогов.

Врачи определили что у животного обгорели все лапы, восстановить их невозможно. Так как состояние кошки было безнадежным, было принято решение о ее эвтаназии.

"Кот больше не испытывает боли. Но что пережило маленькое существо за те минуты в раскаленной печке, пока другие рабочие не прибежали на вопли и не вытащили его оттуда кочергой. Страшно" - делится болью автор

Женщина сообщила о произошедшем в организацию, в которой работает мужчина, закинувший кошку в печь. Там ее попросили не поднимать шумихи и заверили, что работника уже наказали, он уже неделю не пьет спиртного.

Прокуратура Елабужского района начала проверку по данному инциденту, сообщило ведомство в социальных сетях.

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