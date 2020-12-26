В пожарную охрану Казани поступило сообщение о горение электрощитовой в многоэтажке. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Горение происходило на улице Гаврилова 22а, на 6 этаже. Пожар был потушен огнетушителем, задымления не было, эвакуация не проводилась», - говорится в сообщении.

В результате пожара один мужчина получил ожоги.

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