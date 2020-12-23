В новогоднюю ночь жители Татарстана получат «умные» подарки

Запрос в поисковике «гаджет в подарок» сегодня набирает более 50 млн ответов, выходит дарить «умные» устройства становится модно, а получать их приятно. Накануне Нового года татарстанцы не отстают от общей тенденции и все чаще выбирают современную технику - в топе продаж смартфоны и смарт-браслеты.

Такие данные предоставили аналитики МегаФона, изучив прошлогодние предновогодние продажи и предпочтения покупателей за 11 месяцев этого года.

Какие телефоны чаще дарят? В 2020, аналогично предыдущему году, первенство в продажах в собственных салонах оператора сохраняют смартфоны. Особым спросом в Татарстане пользуются Xiaomi Redmi 7A с памятью 16GB, Samsung Galaxy A51 на 64GB и Samsung Galaxy A10 с безрамочным экраном. Чаще всего «умные» телефоны приобретают в черном цвете.

Больше функций в подарок. «Умные» гаджеты требуют «умных» аксессуаров - вырос спрос на зарядные устройства, карты памяти, наушники, чтобы сделать смартфон функциональнее. Также татарстанцы начали больше следить за физической активностью, сном и калориями, и стали покупать смарт-браслеты. Самыми популярными оказались: Xiaomi Mi Band 4 и Honor Band 5. Значительно увеличилась в 2020-ом и доля продаваемой портативной техники: колонок, зарядных устройств, умных часов, роутеров и модемов

«Несмотря на некоторую предсказуемость в выборе подарка к Новому году, 2020-ый значительно скорректировал привычки покупателей. Изоляция поспособствовала росту популярности интернет-магазина МегаФона – объем продаж онлайн-площадки в Татарстане увеличился более, чем на 200%. Выгодные предложения повышают интерес к онлайн и офлайн магазинам. К примеру, в качестве традиционного новогоднего бонуса в этом году мы предложили покупателям 2 смартфона по цене одного», – отметил Дмитрий Кузнецов, директор МегаФона в Татарстане.