Всероссийский Дед Мороз подарит новогоднее чудо детям из Казани. В рамках ежегодного благотворительного путешествия волшебник исполнит мечты детей, которые написали ему письмо. В 2020 году из-за пандемии Дед Мороз не сможет лично явиться к ребятам: подарки будут дарить волонтеры, а главный новогодний волшебник будет поздравлять их из студии НТВ.

Так, в этом году мечты исполнятся у семьи Сабировых из восьми человек. Два года назад у них умерла мама и опеку над братьями и сестрами взяла старшая 19-летняя сестра. Сейчас она воспитывает пятерых несовершеннолетних детей: 16-летнюю Аню, 11-летнего Диму, 9-летнего Армения, 8-летнего Юру и 6-летнюю Лизу. Дед Мороз приготовил для младшей самый долгожданный подарок.

Также Дед Мороз встретится с семьей Сиразетдиновых, где растет два мальчика 8 лет. Они родились на раннем сроке беременности, но один из них – Артем страдает тяжелой формой ДЦП. Письмо написал папа мальчика и рассказал, что он хочет, чтобы его поздравил кумир – Леонид Каневский.

Еще зимний волшебник встретится с ребятами из Центра помощи семьям «Альпари». Руководитель центра написала Деду Морозу и рассказала, что дети хотят встретиться с ним и испытать чувство невесомости. Их желание, конечно же, исполнится.