В Татарстане по маршруту «Зеленодольск - Нижние Вязовые» открылась первая ледовая переправа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

«Переправу проверили сотрудники Центра ГИМС главного управления МЧС России по Татарстану. Автомобилисты теперь смогут добираться из Зеленодольска до Нижних Вязовых быстрее, ледовая переправа сокращает путь на 75 километров и 1,5 часа», - говорится в сообщении.

Инспекторы проверили толщину льда, она составляет от 25 до 35 см, что допускает движение машин массой до 3,5 тонн.

Автомобилистов в свою очередь просят соблюдать правила проезда по переправе – соблюдать скоростной режим не выше 15 км в час, держать дистанцию от 50 до 100 метров, высаживать пассажиров, отстегнуть ремни безопасности и держать приоткрытой дверь.

Также сообщается, что в этом году откроют еще три переправы: через реку Каму, по маршруту село Соколка - село Новый Закамский

Верхнеуслонский МР, через реку Волгу, по маршруту поселок Аракчино (город Казань) - село Верхний Услон и Елабужский МР, через реку Кама, по маршруту село Покровское - поселок Красный Ключ.

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