18-летняя девушка из Казани сообщила, что ее изнасиловал коллега на корпоративе

18-летняя девушка из Казани подала в полицию заявление об изнасиловании: она рассказала, что над ней надругался коллега. 26 ноября девушка с коллегами по ресторанной сфере отдыхала на новогоднем корпоративе в коттедже в Авиастроительном районе. По словам заявительницы, во время празднования один из мужчин изнасиловал ее.

При этом казанец, которого девушка обвиняет в сексуальном насилии, говорит, что интимные отношения между ними были, но по обоюдному согласию, передает "Татарстан 24".

Напомним, недавно стало известно, что перед судом предстанет татарстанец, которого обвиняют в 198 эпизодах изнасилования падчерицы.