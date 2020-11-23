Вам тоже пришла по почте таинственная чёрная коробка? Объясняем, при чём тут сериал «Фантом» на ТВ-3

На днях сразу несколько десятков блогеров Казани получили таинственные чёрные коробки, внутри которых лежали всего три предмета – кольцо, гильза и пустой лист картона.

Оказалось, что так креативно телеканал ТВ-3 поддержал премьеру своего нового мистического детективного сериала «Фантом», который с понедельника можно увидеть по будням в 19:30. Сериал рассказывает о полицейском, который погибает от пули, но остаётся на земле в виде призрака, чтобы защитить от своего убийцы жену, с которой он был на грани развода. Вот почему в загадочной коробке лежали кольцо и гильза. Разгадка была найдена, когда на стенке коробки, появилась секретная надпись, сделанная флуоресцентным маркером: «Смотри «Фантом» на ТВ-3».

«Фантом» – российская версия успешного сериала-феномена из Италии «Красная дверь» (La Porta Rossa, 2017), созданного одной из крупнейших в Европе кинокомпаний StudioCanal, входящей в холдинг Groupe Canal+. Премьерные серии La Porta Rossa собирали у экранов в Италии около 3 миллионов зрителей, сериал стал лидером вечернего прайм-тайма и был продлён на второй сезон. Российская версия хита ещё до своей премьеры получила высокие оценки от представителей Groupe Canal+, который в результате приобрёл права на показ и дистрибуцию сериала «Фантом» за рубежом.

Главные роли в сериале исполняют Денис Шведов и Евгения Брик. Съёмки «Фантома» прошли в Москве летом и осенью 2019 г. и заняли 56 съёмочных дней, наполненных каскадёрскими трюками, автомобильными взрывами и купаниями в ноябрьской Москве-реке. По сюжету, главного героя – следователя Стаса Хабарова – убивают во время спецоперации, на которую он, нарушив все протоколы, отправился в одиночку. Однако, когда перед ним встает выбор – остаться здесь в виде призрака или войти в дверь, из-за которой струится яркий свет и которая обещает новую жизнь, он выбирает землю, чтобы защитить любимую женщину, которой при жизни принёс немало переживаний. Но как ему подать ей знак, что он здесь, рядом? Как предупредить её об опасности?

Смотрите премьеру детективного триллера «Фантом» на ТВ-3 с 23 ноября по будням, с понедельника по четверг, в 19:30.