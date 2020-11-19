Под Казанью на маленькую девочку напала лиса

В сети появилось видео, как девочка бежит по дороге и отбивается от лисы. Очевидцы написали, что это произошло под Казанью. Корреспонденту Prokazan.ru в госкомитете Татарстана по биоресурсам рассказали, что инцидент произошел в Лаишевском районе около недели назад.

«Лиса увязалась за девочкой, которая шла в школу. К счастью, не укусила ребенка, так как девочка начала отбиваться мешком с обувью. После этого специалист ведомства выезжал на место, осматривал все окраины, но следов животного не было обнаружено», - сообщил в разговоре с журналистом начальник управления охраны животного и растительного мира Ринат Чиспияков.

Также, по словам собеседника издания, это не первый случай, когда животные выходят к людям. Ринат Электронович предположил, что люди сами приучают животных к еде, например, те, кто живет на окраинах поселений, подкармливают их, тем самым приручая. Естественно они будут выходить к людям.

«На данный момент ведется постоянный контроль за дикими животными, есть такой термин, как регулирование численности, или другими словами отстрел. А также ветеринары раскладывают вакцины от бешенства в местах их обитания. Если вдруг вы встретились с лисой, нельзя убегать, лучше найти предмет, которым будете отбиваться, и, конечно же, не заниматься другими делами – в случае с девочкой, снимать на телефон», - заключил Ринат Электронович.

Напомним, не так давно очевидцы рассказывали, что лиса бегала в жилом квартале с кошкой в зубах.