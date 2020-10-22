Очевидцы: в Татарстане в жилом районе заметили лису с кошкой в зубах

Жители Татарстана поделились видео, как в жилом районе бегала лиса, при этом в зубах у нее что-то было.

«Лиса в центре Азнакаево с кошкой в зубах», - прокомментировал кадры автор поста.

При этом удивляет даже не то, что лиса бегает в жилом районе, а то, что она собралась есть кошку. При этом кот явно был уже мертв, так как не подавал признаков жизни, пока лиса думала, куда бы ей убежать.

Напомним, в Казани не так давно тоже была замечена лиса, откуда она там взялась так и остается неизвестным.