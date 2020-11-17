В Кремле заявили, что не планируют поддерживать артистов в сложное «коронавирусное» время

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждаются меры поддержки для артистов в период пандемии коронавируса.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Пескова, что на данный момент теле и коносъемки не прекращаются, так как они не запрещены. Вся творческая работа продолжается, театры работают, с ограничениями, но работают.

Ранее Валерий Меладзе призвал артистов отказываться от съемок новогодних программ, чтобы привлечь к проблеме внимание. Он пояснил, что из-за отмены культурной программы до 15 января артисты остались без работы и заработка.