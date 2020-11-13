Сдавал в металлолом: в Казани задержали похитителя машин

В октябре в полицию Казани поступили два заявления от жителей о краже машин «Лада». Сумма ущерба составляла 75 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 40-летний подозреваемый. Он признался в совершенных преступлениях. Также сообщил, что машины сдавал в металлолом, где одну из них уже распилили. Другую машину сотрудники успели изъять. Мужчина рассказал, что он выбирал машины в неисправном состоянии, одну из них он увез на буксире, а на вторую устанавливал аккумулятор.

Полицейские установили, что злоумышленник был причастен к краже инструментов. На данный момент возбуждены уголовные дела по статьям «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде.