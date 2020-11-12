В этом году большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в непривычном формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году все-таки состоится.

«Мы уже готовим ежегодную пресс-конференцию президента Путина, мы своевременно сообщим вам о дате проведения, расскажем вам детально о формате проведения», - цитируют «Известия» Пескова.

Также пресс-секретарь сообщил, что в этом году из-за коронавируса формат конференции будет изменен. Будут добавлены элементы прямых линий. При этом Песков отметил, что ситуация меняется вместе с развитием эпидемиологической ситуации, поэтому не стоит забегать вперед.