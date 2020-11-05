На территории парка у Черного озера в Казани неизвестные развесили флаги ЛГБТ

В соцсетях Казани появились фотографии, как на территории парка у Черного озера неизвестные развесили флаги ЛГБТ. В комментариях собрались все недовольные жители столицы Татарстана. Пост набрал за пару часов более 300 комментариев.

«Честно говоря, я надеялся, что Татарстан чуть толерантнее, однако, я огорчён»

«Флаг ЛГБТ, нечести добрались и до Казани»

«Тем, кто поддерживает этих … : представьте день, когда в детский дом за малышом придут родители одного пола... Себя не жалеете - пожалейте свое будущее»

«Ужас ну и реакция у людей))».

Напомним, ранее ЛГБТ-сообщество в Казани предложило министру по делам молодежи Татарстана встретиться и обсудить некоторые вопросы.