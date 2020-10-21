Встреча ЛГБТ-молодежи и министра по делам молодежи в Татарстане пройдет в закрытом формате

На странице в «Инстаграм» ЛГБТ центра «Принятие» в Казани появилось сообщение о том, как пройдет встреча ЛГБТ молодежи с министром по делам молодежи Дамира Фаттахова.

«Формат встречи будет закрытый, но вы можете прислать нам свою тему, вопрос или рассказать свою историю. Собранные темы мы обсудим на встрече», - отметили в сообщении.

Также представители центра отметили, что эта встреча станет началом для диалога.

Напомним, ЛГБТ молодежь предложила министру встретиться, чтобы обсудить волнующие вопросы.