По делу «Кукморского теракта» в Татарстане задержаны 6 человек

По уголовному делу о нападении подростком на отдел полиции в Кукморе задержано 6 человек. Об этом сообщает пресс-служба Кукморского районного суда Татарстана.

«1 ноября одного гражданина оставили под стражей на 2 месяца, 3 ноября под стражей оставили два человека, 4 ноября в суд поступило еще три ходатайства об избрании меры пресечения. Они были удовлетворены. Все граждане подозреваются в преступлении по статье «Террористический акт», - говорится в сообщении.

Напомним, в Татарстане подросток напал на отдел полиции. Сотрудникам пришлось его застрелить.

Журналист Prokazan пообщался с одноклассниками подростка и его классной руководительницей. Что они говорят о мальчике.