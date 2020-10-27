В Минздраве Татарстана рассказали, кто тяжелее переносит коронавирус

Главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Татарстана Люция Фейсханова на пресс-конференции рассказала, у кого коронавирус протекает тяжелее.

Так, тяжелое течение коронавируса у мужчин старше 65 лет, которые болеют сахарных диабетом второго типа и хронической обструктивной болезнью легких

Еще одним фактором тяжелой формы вируса могут быть ранее перенесенные инсульты и инфаркты, а также избыточная масса тела.

При этом спикер отметила, что чаще всего в больницы в тяжелом состоянии поступают пациенты, которые пытались лечиться сами.

Напомним, в Татарстане обещали подумать вводить или нет ограничения режима работы кафе и ресторанов.