«Хвастается, что купила лестницу»: В Казани распродают антиквариат из старинного дома Коровина

В телеграмм-канале «Архитектурасы» появилась информация о том, что из старинного дома Якима Коровина на улице Пушкина в Казани распродают имущество.

«Слов нет никаких, кроме ругани. Из дома выломают (уже завтра) и продадут старинную чугунную лестницу», - пишет автор канала.

Оказывается, художница из Уфы опубликовала на странице в «Инстаграм» о том, что купила антиквариат за «очень дорого».

«Я купила 3 пролета антикварной лестницы. Это очень дорого и мы прилетели на сделку в Казань, ночью приедет мой прораб и строитель из Уфы. Завтра начинаем демонтаж. Могу сказать, что снимаем с особняка на улице Пушкина, это самое сердце Казани. По документам особняк не является памятником и владелец радостно распродает антикварные детали», - написала Рада Русских.

При этом на канале сообщается, что пока введен трехмесячный мораторий на любые работы в доме Коровина. Но дело просто так не закончится.