ГИБДД в Казани будет контролировать правила парковки

В Казани на нескольких улицах ГИБДД запустила комплексы автоконтроля правил парковки. Об этом сообщает ассоциация АТП в Татарстане.

«Нарушения, связанные с парковкой в неположенном месте, теперь будут фиксировать автоматически. Такие комплексы появились на улицах Академика Глушко, Халитова, Болотникова, Ноксинском спуске и Горьковском шоссе», - сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Игорь Новиков.

Такие меры были введены из-за того, что АТП пожаловалось на парковку в неположенном месте, из-за чего были проблемы с проездом общественного транспорта.