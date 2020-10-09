Следователи задержали последнего подозреваемого по делу изготовления «палёнки» в Казани

В Самаре полицейские задержали последнего подозреваемого по уголовному делу незаконного производства паленого алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«Паленку производили в Казани с 2012 по 2015 год. Одни из организаторов был 47-летний мужчина, которого объявляли в международный розыск. 12 остальных злоумышленников были осуждены. 7 октября преступник был задержан», - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям «создание преступного сообщества», «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности».

В ходе расследования уголовного дела было проведено более 100 различных экспертиз. Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.