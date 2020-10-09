Большинство жителей Татарстана недовольны своей зарплатой

Более 70% опрошенных жителей Татарстана сообщили, что недовольны своей зарплатой и хотят зарабатывать больше. Опрос опубликовала служба исследований сайта по подбору сотрудников hh.ru.

26% татарстанцев устраивает их доход, при этом они работают по найму. Опрос показал, что больше всех недовольных зарплатой в сфере науки и образования, искусства, развлечения и масс-медиа, а также в сфере продаж. 32% жителей хотят зарабатывать в 1,5-2 раза больше. При этом средняя зарплата в республике составляет 37895 рублей, а средняя ожидаемая – 41357 рублей.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом и некоторые предприниматели вынуждены были уволить сотрудников, только четверть работающих жителей сообщили, что их зарплаты уменьшились по сравнению с началом года. А вот у 16% зарплаты увеличились, 55% респондентов рассказали, что их доход остался неизменным.

Напомним, Казань вошла в топ-30 городов России по уровню зарплат.