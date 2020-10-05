Казань оказалась на 26 месте рейтинга городов России по уровню зарплат

В рейтинге, который представили РИА Новости Казань вошла в топ-30 крупнейших городов России по уровню зарплат. Столица Татарстана оказалась на 26 месте и средняя зарплата жителей за первое полугодие 2020 года составляет 42,1 тысячи рублей.

Так, первое место в рейтинге заняла Москва, там средняя зарплата составляет 103 тысячи рублей, на втором месте Южно-Сахалинск – 97 тысяч рублей и на третьем месте Салехард – 95 тысяч рублей. Последнее место в рейтинге занял город Шахты Ростовской области – 28,5 тысячи рублей, примерно такие же зарплаты в Махачкале, Элисте и Иваново.

При исследовании учитывались не только зарплаты, но и цены на товары. Например, на зарплату казанцев можно купить 2,37 потребительских набора (продукты, одежду, бытовую технику).

Ранее журналист Prokazan пообщался с директором казанской фирмы, который не выплатил сотрудникам зарплату и сейчас находится в федеральном розыске.