Обзор Открытие Research: Банковская система России на 1 сентября 2020

Основные выводы Обзора в части динамики банковской системы в целом:

• Рост активов сохраняется на максимальных с 2015 г. уровнях – 9,7% г/г*.

• Прибыль банковского сектора за июль и август превысила показатели 2019 г., однако ROA продолжает снижаться на фоне роста активов.

• Темп роста кредитования юрлиц ускорился до 9,5% г/г* против 9,0% месяцем ранее, приближаясь к средним уровням 2013-2014 гг. (10,5%*). Валютные кредиты выросли до максимальных значений с начала 2019 г.

• Рост портфеля кредитов населению составил 1,4% м/м** – на уровне июля, но просроченная задолженность растет еще быстрее. Рост выдач сохраняется на уровне 60% г/г по ипотеке, 2-6% г/г по остальным видам кредитования.

• Годовой темп роста депозитов существенно не изменился, однако в августе уже более половины* прироста депозитов физлиц обеспечено эскроу-счетами. Рост доли счетов до востребования продолжается.

* с исключением валютной переоценки

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.