При пожаре в Казани огнеборцы спасли 13 человек

6 октября спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире Казани на пятом этаже десятиэтажного дома по улице Ботаническая, 10а. На место происшествия выехали пожарные подразделения.

«Спасатели проникли в горящую двухкомнатную квартиру, где горела мебель, спасли мужчину, который был на балконе. В соседней комнате был еще один мужчина. Также с других этажей пожарные вывели 13 человек, в том числе трое детей. В результате пожара один человек отравился дымом», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Самостоятельно из дома по лестницам эвакуировались 15 человек. Открытое горение было ликвидировано в 15:16. На данный момент устанавливается причина пожара.