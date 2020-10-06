За сутки в Татарстане выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперштаба Татарстана, на 6 октября в регионе выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Шесть человек отвезли в больницу, 19 жителей проходят лечение дома.

Их всех заразившихся в Казани зарегистрировали 14 человек, три человека заболели в Буинском районе, по два в Камско-Устьинском и Пестречинском, по одному в Аксубаевском, Высокогорском и Лаишевском районах.

Среди заболевших есть один ребенок до 18 лет и двое пенсионеров от 70 до 80 лет. При этом за сутки в регионе выздоровело 28 человек.

Напомним, 5 октября в Татарстане зарегистрировали две смерти от коронавируса.