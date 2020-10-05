Жителя Тольятти спасли медики из Казани. Местные врачи от него отказались

63-летний мужчина из Тольятти искал клинику, в которой ему смогли бы помочь. У него диагностировали рак молочной железы с метастазами и опухоль простаты. Местные врачи не рискнули делать операцию из-за сопутствующих заболеваний.

На помощь пришла клиника Казани, где мужчине после обследования назначили курс химиотерапии. Пациент прошел 8 курсов терапии, опухоль уменьшилась в шесть раз и тогда врачи прооперировали мужчину.

«Перед операцией пациент прошел дообследование и было принято решение, что за одну операцию врачи могут прооперировать рак молочной железы, рак предстательной и убрать пупочную грыжу», - говорится в сообщении.

Операция шла два часа. Теперь мужчина должен наблюдаться у врачей и принимать антигормональную терапию.

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