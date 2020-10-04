«Садоводы-любители»: в Казани девушки украли декоративное растение, прогуливаясь мимо кафе «Тяп-Ляп»

Две девушки украли декоративное растение тую около пиццерии "Тяп-Ляп" на Баумана. Видео с моментом кражи попало в социальные сети.

"На Баумана девушки в 5 утра украли у ресторана тую. Администрация заведения просит вернуть растение на место", - написал автор под постом.

Жители города начали активно обсуждать данную ситуацию.

"Дожили... уже растения воруют... Девушки, я понимаю, кушать хочется, но растения - это не съедобное..", - пишут они.

"Садоводы любители или пропиариться просто хотели", - добавляют комментарии казанцы.

"Экстрима, видимо, захотелось. И чем они, интересно, думали? Сейчас везде камеры стоят!"

Есть те, кто девушек поддержал.

"В смысле украли? Посреди дороги стоит. Почему её не взять? На ней табличка о чьей-то собственности?", - подписал один из пользователей.

Напомним, что ранее тую украли на улице Декабристов около магазина "Бахетле".