Под Казанью загорелся частный дом и припаркованный рядом автомобиль

Под Казань в поселке Мирный по улице Новосельская загорелся кирпичный частный дом. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС РТ.

Известно, что вызов поступил в службу вчера в 17-27. На место происшествия выехали пожарные. К 18-14 огонь удалось ликвидировать. Также рядом горел припаркованный автомобиль.

Пять человек, находившихся во время возгорания внутри дома, вышли самостоятельно. Двое из них - дети. Никто не пострадал, однако причина пожара до сих пор устанавливается.

Ранее в огне сгорела нижегородская журналистка, совершившая акт самосожжения у здания МВД.