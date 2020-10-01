110 пассажиров без маски высадили из общественного транспорта в Казани

В Казани продолжаются рейды по соблюдению масочного режима. Так, за сентябрь в общественном транспорте 2964 пассажира были без маски. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Проверки проходили на 197 городских остановках, всего было проверено 5116 единиц общественного транспорта. В результате из всех нарушителей 2854 надели маску на месте, а 110 пассажиров высадили», - говорится в сообщении.

По информации Ассоциации транспорта Казани, параллельно проверять пассажиров в общественном транспорте будут полицейские. В отличие от перевозчиков они не только попросят покинуть автобус, но и выпишут штраф.

Напомним, с 30 сентября усилена работа по проверкам масочного режима.