Без маски? Иди пешком: в общественном транспорте Казани ужесточат проверки

В Казани с 30 сентября в усиленном режиме начнут проверять соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщили в Комитете по транспорту столицы Татарстана.

«Пассажиров, которые не будут соблюдать масочный режим, начнут высаживать. На дверях всех автобусов, троллейбусов, трамваях и вагонах в метро повесят дополнительные памятки «Вход без маски запрещен», - отметит председатель комитета Айдар Абдулхаков.

Также председатель комитета по транспорту напомнил, что каждую ночь продолжается дезинфекция общественного транспорта и обязательное проветривание салонов днем.

Напомним, в Казани коронавирусом переболели 59 медиков "скорой". Они судятся с Минздравом.