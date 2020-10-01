Рано утром на станции Юдино в Казани сошли с рельсов вагоны грузового поезда

1 октября в 03:43 на железнодорожной станции Юдино в Казани сошли с рельсов два вагона грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«Сход вагонов произошел на маневровых путях, именно поэтому задержек поездов не произошло. На место происшествия выезжал зампрокурора транспортной прокуратуры. По данному факту проводится проверка», - говорится в сообщении.

Отметим, что это не первый случай, когда в Юдино поезда сходят с рельсов. Так, в марте этого года поезд сошел с рельсов и упал.