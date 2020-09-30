Нового министра образования назначили в Татарстане

Президент Татарстана подписал указ о назначении нового министра образования. Им стал Ильсур Хадиуллин. Документ опубликован на сайте правительства республики.

«Назначить Хадиуллина Ильсура Гараевича министром образования и науки Республики Татарстан», - написано в документе.

Ранее министром образования был Рафис Бурганов. Он стал и.о. ректора Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма.



Ильсур Хадиуллин окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель биологии и химии» в 1989 году. С 1993 по 1997 годы работал директорами в школах Казани. С 1997 по 2002 годы занимал пост первого заместителя министра образования Татарстана, с 2002 по 2004 годы был первым зампредседателя исполнительного комитета всемирного конгресса татар. С 2004 по 2007 годы работал ректором института развития образования Татарстана. До 2017 года – начальник управления образования исполнительного комитета Казани. С 2018 по 2020 годы занимал пост первого заместителя министра образования и науки Татарстана.