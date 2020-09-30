В Казани у 10% пациентов с онкологией нашли коронавирус

По данным главврача Республиканского клинического онкодиспансера Ильгиза Хидиятова, у 10% пациентов с онкологией обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил на онлайн-совещании.

«Примерно 10% всех пациентов, которые госпитализировались к нам в стационар, а это порядка 150 человек за сутки, у 14-15 из них был диагностирован коронавирус», - отметил главврач диспансера».

Напомним, 30 сентября в Татарстане зарегистрировали 25 новых случаев заражения коронавирусом. При этом две пожилые женщины скончались.